Google Cloud Next regressa para explorar potencialidades da IA generativa

Evento anual da Google arranca hoje ao vivo pela primeira vez desde 2019 com foco na Inteligência Artificial.
Vertex AI. Duet AI. Parcerias com a SAP e a DocuSign para aplicar Inteligência Artificial generativa. O evento anual Google Cloud Next, que arranca hoje em São Francisco, vai ser em grande parte dedicado às potencialidades da IA, com foco na IA generativa e nas ferramentas que chegarão em breve às mãos de programadores e utilizadores em todo o mundo.

O CEO da unidade Google Cloud, Thomas Kurian, abre o evento com uma keynote em que falará dos avanços feitos nos últimos tempos: "Tem sido um ano entusiasmante para a Google Cloud." E o executivo tem razão para estar satisfeito. A divisão foi uma das estrelas da apresentação trimestral de resultados da casa-mãe Alphabet, em julho, tendo registado receitas anuais recorrentes de 32 mil milhões de dólares e conseguido também o segundo trimestre de lucros.

A febre da IA generativa, desencadeada no final do ano passado com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, tem acelerado o crescimento dos serviços na nuvem. A Google - que fez uma série de anúncios relacionados com IA no Google I/O, em maio - tem agora novas ferramentas para capitalizar nesta nova era, em que praticamente todos os negócios querem usar alguma forma de nuvem e IA generativa.

No Cloud Next 23, a Google vai anunciar a disponibilização de uma infraestrutura otimizada por IA em todas as regiões Google Cloud; ferramentas mais avançadas para programadores com o Vertex AI, que permitirão criar aplicações personalizadas de Pesquisa e Conversação; e a disponibilização geral do Duet AI, um colaborador IA integrado no Workspace e Cloud. Será talvez das faces mais visíveis desta nova era para milhares de utilizadores, que no Workspace vão receber ajuda a escrever, a preencher folhas de cálculo, a tirar notas em reuniões e a criar efeitos visuais.

No Google Cloud, o Duet AI ajudará em programação, bases de dados, análise de dados e até em cibersegurança.

Há várias novidades nesta área, mas o alargamento das parcerias com a SAP e a DocuSign para IA generativa deverão atrair mais as atenções. No caso da SAP, a empresa está a trabalhar com a Google Cloud para desenvolver soluções de IA generativa aplicadas à indústria automóvel e à sustentabilidade. No caso da DocuSign, que oferece formas seguras de assinar documentos digitalmente, a empresa tem em curso um piloto que usa um "assistente inteligente de contratos" alimentado pelo Vertex AI. Este assistente permitirá aos utilizadores fazerem perguntas sobre documentos e contratos complexos antes de assinarem.

Outros parceiros estão a facultar os seus conjuntos de dados específicos na Google Cloud para desenvolver e treinar IA da Bloomberg, Acxiom, CoreLogic, Equifax, Transunion e NIQ.

E há ainda outros a anunciar trabalho conjunto em segmentos variados. A farmacêutica Bayer está a usar a Pesquisa Vertex AI e a explorar o uso do Med-PaLM 2, um grande modelo de linguagem (LLM) virado para o sector da saúde. A construtora automóvel GM está a explorar o uso de "bots" de conversação e e análise de documentos por IA na Google Cloud. A cadeia de restauração iHOP está a usar a tecnologia de Recomendação IA da Google Cloud para afinar as recomendações personalizadas para os utilizadores na sua plataforma online de encomenda de comida.

Esperando milhares de participantes em São Francisco, a Google Cloud Next decorre até quinta-feira, 31 de agosto.

