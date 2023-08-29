Google Cloud Next regressa para explorar potencialidades da IA generativa

Vertex AI. Duet AI. Parcerias com a SAP e a DocuSign para aplicar Inteligência Artificial generativa. O evento anual Google Cloud Next, que arranca hoje em São Francisco, vai ser em grande parte dedicado às potencialidades da IA, com foco na IA generativa e nas ferramentas que chegarão em breve às mãos de programadores e utilizadores em todo o mundo..O CEO da unidade Google Cloud, Thomas Kurian, abre o evento com uma keynote em que falará dos avanços feitos nos últimos tempos: "Tem sido um ano entusiasmante para a Google Cloud." E o executivo tem razão para estar satisfeito. A divisão foi uma das estrelas da apresentação trimestral de resultados da casa-mãe Alphabet, em julho, tendo registado receitas anuais recorrentes de 32 mil milhões de dólares e conseguido também o segundo trimestre de lucros..A febre da IA generativa, desencadeada no final do ano passado com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, tem acelerado o crescimento dos serviços na nuvem. A Google - que fez uma série de anúncios relacionados com IA no Google I/O, em maio - tem agora novas ferramentas para capitalizar nesta nova era, em que praticamente todos os negócios querem usar alguma forma de nuvem e IA generativa..No Cloud Next 23, a Google vai anunciar a disponibilização de uma infraestrutura otimizada por IA em todas as regiões Google Cloud; ferramentas mais avançadas para programadores com o Vertex AI, que permitirão criar aplicações personalizadas de Pesquisa e Conversação; e a disponibilização geral do Duet AI, um colaborador IA integrado no Workspace e Cloud. Será talvez das faces mais visíveis desta nova era para milhares de utilizadores, que no Workspace vão receber ajuda a escrever, a preencher folhas de cálculo, a tirar notas em reuniões e a criar efeitos visuais..No Google Cloud, o Duet AI ajudará em programação, bases de dados, análise de dados e até em cibersegurança..Há várias novidades nesta área, mas o alargamento das parcerias com a SAP e a DocuSign para IA generativa deverão atrair mais as atenções. No caso da SAP, a empresa está a trabalhar com a Google Cloud para desenvolver soluções de IA generativa aplicadas à indústria automóvel e à sustentabilidade. No caso da DocuSign, que oferece formas seguras de assinar documentos digitalmente, a empresa tem em curso um piloto que usa um "assistente inteligente de contratos" alimentado pelo Vertex AI. Este assistente permitirá aos utilizadores fazerem perguntas sobre documentos e contratos complexos antes de assinarem..Outros parceiros estão a facultar os seus conjuntos de dados específicos na Google Cloud para desenvolver e treinar IA da Bloomberg, Acxiom, CoreLogic, Equifax, Transunion e NIQ..E há ainda outros a anunciar trabalho conjunto em segmentos variados. A farmacêutica Bayer está a usar a Pesquisa Vertex AI e a explorar o uso do Med-PaLM 2, um grande modelo de linguagem (LLM) virado para o sector da saúde. A construtora automóvel GM está a explorar o uso de "bots" de conversação e e análise de documentos por IA na Google Cloud. A cadeia de restauração iHOP está a usar a tecnologia de Recomendação IA da Google Cloud para afinar as recomendações personalizadas para os utilizadores na sua plataforma online de encomenda de comida..Esperando milhares de participantes em São Francisco, a Google Cloud Next decorre até quinta-feira, 31 de agosto.