Google. "IA vai tocar todos os setores, indústrias e funções de negócio"

Um assistente digital que escreve emails e participa em reuniões por nós, um sistema artificial que compõe código, um motor de criação de imagens sintéticas. Estas são algumas das inovações que a Google mostrou esta semana no seu evento anual Google Cloud Next"23, que levou milhares de pessoas a São Francisco para a primeira edição ao vivo desde 2019..A conferência era sobre o negócio da nuvem mas focou-se na Inteligência Artificial (IA), em especial generativa, continuando um tema que já tinha sido central no Google I/O, em maio, e mostrando como as áreas estão interligadas. A divisão Cloud foi, aliás, o motor de crescimento da casa-mãe no último trimestre, crescendo 28% para 8 mil milhões de dólares e alcançando o segundo trimestre consecutivo de lucros. Os projetos de IA generativa - segmento que conheceu uma explosão desde o final de 2022, quando a OpenAI disponibilizou o bot de conversação ChatGPT - contribuíram para a subida. Há até quem questione no mercado se estamos numa "bolha" de IA generativa.."Estas mudanças podem ser muito entusiasmantes e também trazer muita incerteza. Isso é definitivamente verdade na mudança para a IA. Será a transformação mais profunda que veremos nas nossas vidas", vaticinou o CEO da Google, Sundar Pichai, na sessão de abertura do Cloud Next. "[A IA] vai tocar em todos os setores, todas as indústrias e todas as funções de negócio, e mudar significativamente a forma como vivemos e trabalhamos.".Pichai lembrou que a Google se vem preparando para isto "há sete anos" e que os benefícios já começam a ser visíveis..Neste evento, a empresa mostrou como a IA generativa vai mudar a forma como os clientes usam os produtos Google. Uma das novidades: a disponibilização generalizada do Duet AI, um "colaborador" artificial que vai facilitar o uso das aplicações Google Workspace. Precisa de ajuda a escrever uma mensagem no Gmail? O Duet AI está ali para isso. E que tal um documento no Docs? É só pedir. Segundo explicou a vice-presidente de Produtos Kristina Behr numa sessão de antecipação ao Google Cloud Next, o Duet AI passa a estar disponível para todos os utilizadores empresariais do Workspace, que já tem 10 milhões de assinaturas pagas..E se tiver duas reuniões marcadas à mesma hora? "Peça ao Duet AI que assista a uma reunião. O sistema vai colocar a sua questão e tirar notas", explicou Kristina Behr. No final, terá à sua espera um resumo com o essencial do que foi discutido na reunião..Outro dos grandes destaques foi a expansão das capacidades da Vertex AI, a plataforma IA que congrega os serviços cloud da Google. Terá novas ferramentas para criar modelos personalizados e desenvolver aplicações internas de Pesquisa e Conversação com os dados das empresas. E melhorias ao Codey (modelo que gera código de forma automática), ao Imagen (modelo que gera imagens a partir de descrições textuais) e novos grandes modelos, incluindo o Llama 2 da Meta.."Antes víamos uma revolução a cada nove meses, agora vemos uma a cada nove semanas", disse o diretor de gestão de produto da Google, Warren Barkley, na sessão de antecipação. "A Vertex AI traz o poder da IA generativa preparada para empresas e ajuda as organizações a inovarem mais rapidamente.".O executivo referiu que o número de projetos de IA generativa está a crescer exponencialmente e que a empresa registou um aumento de 15 vezes no número de clientes. "As pessoas estão entusiasmadas com estes produtos e querem utilizá-los." Isso já acontece em organizações como a Vodafone, Box, DocuSign e Hackensack Meridian Health.."É uma democratização da IA", considerou Barkley, frisando que os sistemas são "construídos com foco na privacidade e responsabilidade.".Esses são temas recorrentes nesta era de IA generativa, que tem desencadeado tanto entusiasmo quanto críticas pela velocidade a que está a acontecer..O CEO Sundar Pichai fez menção a isso na abertura, referindo que a Google é a primeira fornecedora cloud a oferecer uma marca de água digital e verificação para as imagens sintéticas geradas na sua plataforma Imagen..A marca é invisível ao olho humano, indicou o executivo, e permitirá verificar se uma imagem foi criada artificialmente. "Vamos continuar a ser ousados e responsáveis na nossa abordagem", prometeu Pichai..As novidades da Google aparecem numa altura em que a União Europeia se prepara para publicar a versão final do AI Act, que será a primeira legislação abrangente em torno da Inteligência Artificial. Inclui proibições, medidas protetoras e outras regulações ao acesso, treino e implementação de sistemas, com impacto em empresas como a Google.."A regulação deve criar as condições para experimentação e inovação responsáveis", disse ao Dinheiro Vivo um porta-voz da Google sobre este tema, à margem da conferência. "A Google advoga por regulamentos como o AI Act da UE, e trabalhamos de perto com os governos, de Portugal e na Europa, para assegurar que são adotados da forma certa", continuou. "Construímos produtos alinhados com os nossos princípios IA.".Apesar de alguma incerteza quanto ao enquadramento regulatório que vai vigorar e a necessidade de cautela nestas áreas, o tom da conferência foi de empolgamento com o potencial que está a ser criado. "Estamos agora no meio de uma das mudanças mais profundas da história", disse o CEO da divisão Google Cloud, Thomas Kurian. O executivo anunciou uma série de parcerias e teve no palco o CEO da Nvidia, Jensen Huang, para explicar que as duas empresas estão a trabalhar em conjunto para "reinventar a infraestrutura da nuvem para a IA generativa." A Google e a Nvidia também irão trabalhar na próxima geração de supercomputadores IA, o DGX GH200, indicou..Para Sundar Pichai, que declarou como missão para a próxima década garantir que a IA será útil para toda a gente, mostrou-se firme na sua convicção de que o trabalho que a Google está a fazer abrirá caminho para uma transformação histórica.."Estamos a embarcar na era dourada da inovação", declarou.