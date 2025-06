IA, um smartphone-mala e sustentabilidade marcam feira europeia de eletrónica

"A tecnologia encontra a moda", disse o CEO da Honor, George Zhao, no palco da grande feira europeia de eletrónica de consumo IFA. "E talvez possamos redefinir a moda do futuro." O que o executivo chinês apresentou a seguir tornou-se um dos destaques do evento, que abriu um setembro de regressos entusiasmantes em Berlim. Trata-se de um smartphone dobrável que parece uma mala, Honor V Purse, que mostra o conceito da marca para o futuro: o dispositivo móvel como forma de auto expressão, personalizável e carregando tudo o que precisamos em formato digital. Basicamente, um substituto dos conteúdos atuais de uma carteira. E com a vantagem de poder ser transformado conforme a necessidade, já que tem um display sempre ligado (always on) e a Honor vai permitir aos programadores que desenvolvam visuais para o smartphone. Por exemplo, a Burberry pode oferecer um design digital semelhante a uma das suas carteiras para revestir o smartphone. Os sensores do giroscópio, multitoque e luz ambiente poderão ser usados para criar visuais distintos.