Inteligência artificial "está a evoluir muito rápido"

"E até mesmo para mim", a trabalhar na área "há muito tempo, [a IA] ajuda a fazer as coisas mais rapidamente", prossegue, referindo que do lado da segurança esta pode ser usada para "examinar grandes quantidades de dados e encontrar anomalias". Por exemplo, no caso da fonte aberta, onde há "tanto código na Internet que nenhum ser humano conseguiria rever" na sua totalidade, diz.