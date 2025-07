iPhone 15: Melhoria quanto baste para Apple voltar a ser a número um

No interior dos telefones reside o chip A17 Pro, que o vice-presidente de engenharia, Sribalan Santhanam, disse ser "um enorme passo em frente." Referiu que é o primeiro chip da indústria de três nanómetros, com 19 mil milhões de transístores usados para melhorar "o desempenho, eficiência e funcionalidades." Além disso, o motor neural é duas vezes mais veloz e a unidade de placa gráfica 20% mais rápida, permitindo, por exemplo, "uma experiência mais imersiva" nos jogos móveis.

Tal como nos anos anteriores, é dado um grande destaque às câmaras, em especial no Pro Max. O modelo, que custa a partir de 1499 euros em Portugal, terá o zoom mais longo (5X com distância focal de 120mm) e é o primeiro smartphone a suportar o padrão de cor ACES (Academy Color Encoding System) da Academia de Hollywood. Será o único dos iPhones 15 com a capacidade de gravar vídeo espacial (3D), que depois poderá ser visualizado com os óculos de realidade estendida Vision Pro.