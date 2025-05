Katherine Maher: "Estamos muito gratos pelo forte apoio que Portugal nos tem dado"

Katherine Maher contou que à sua resposta positiva seguiu-se uma reunião com "vários" membros da direção da Web Summit - mas não disse se falou com Cosgrave. "Ficou claro", enfatizou Maher, "que poderia haver um alinhamento" entre as suas competências e o que a empresa procurava num CEO. Lembrando que a sua escolha surgiu no âmbito de um "rápido" processo de seleção de gestores de topo, a nova CEO da Web Summit manifestou-se motivada para o desafio, considerando "que a equipa e a empresa são fortes".