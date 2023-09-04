Modelos de IA como ChatGPT representam riscos à cibersegurança das empresas

O responsável da Noesis José Gomes considerou, em entrevista à agência Lusa, que o uso de modelos de inteligência artificial generativa como o ChatGPT representa riscos à cibersegurança das empresas, sendo "crucial" programas de consciencialização e formação de colaboradores.."O uso de modelos de inteligência artificial [IA] generativa como o ChatGPT representam diversos tipos de riscos à cibersegurança das empresas devido à sua capacidade de analisar uma elevada quantidade de dados e criar conteúdo convincente e autêntico", alerta o responsável na Noesis para as operações de tecnologias de informação, cloud e segurança 'IT operations, cloud & security associate director)..José Gomes destaca "dois principais riscos", sendo o primeiro "um risco para os utilizadores e sistemas das organizações"..O ChatGPT, "se usado de forma perniciosa, pode ser um importante aliado para os hackers, ajudando-os a criar mensagens de phishing [para 'pescar' dados sensíveis] cada vez mais sofisticadas e altamente convincentes"..Ora, "a possibilidade de agregar informação dispersa sobre a organização ou até sobre os seus colaboradores pode contribuir para criar mensagens mais completas e mais passíveis de 'enganar' os colaboradores de uma determinada organização, conseguindo assim corromper os sistemas e obter acesso à infraestrutura informática e rede da organização", alerta o responsável da tecnológica Noesis..Alerta ainda que "estes modelos podem ser usados para gerar conteúdo malicioso, contornar filtros de segurança e explorar vulnerabilidades, resultando em potenciais violações de segurança e ataques mais bem-sucedidos"..Já numa outra perspetiva, "a massificação do uso destas ferramentas coloca um outro desafio às organizações, relacionado com a forma como os utilizadores utilizam estas ferramentas e que informação disponibilizam ao ChatGPT"..Isto porque a "possibilidade de um colaborador divulgar ou disponibilizar informação sensível ao ChatGPT sobre a sua organização, enquanto utiliza" o modelo de IA generativa da OpenAI "no seu dia-a-dia é enorme e pode provocar enormes danos para as organizações", aponta..De acordo com José Gomes, "há medidas que devem ser adotadas para mitigar os riscos"..Primeiro, "é crucial implementar programas abrangentes de consciencialização e formação dos colaboradores"..O responsável da Noesis defende ser "fundamental que toda a estrutura humana de uma empresa esteja consciente dos perigos potenciais dos modelos de IA generativa"..Além disso, é fundamental estabelecer diretrizes claras e políticas de segurança específicas para lidar com conteúdo gerado por IA" e "estabelecer uma política clara de governance e de utilização destas ferramentas e utilizar versões passíveis de ser controladas e auditadas pelos sistemas de informação, ao invés do uso generalizado de soluções open-source e disponíveis na Internet"..Além disso, aponta que "o reforço das práticas e soluções de cibersegurança, como o uso de tecnologias de proteção e de deteção avançadas pode ajudar a identificar e bloquear conteúdo malicioso", bem como a avaliação regular do "estado dos seus sistemas e soluções de cibersegurança, bem como colaborar com especialistas em segurança"..Questionado como vê a adoção de modelos de IA generativos em Portugal, José Gomes refere que "tem seguido uma trajetória de crescimento gradual, comparável à de outros países europeus".."Embora Portugal esteja a fazer progressos na integração destes modelos em várias indústrias, poderá estar ainda um pouco atrás das nações mais desenvolvidas em termos de implementação abrangente", aponta..Por exemplo, países como o Reino Unido, a Alemanha e a França "estão a liderar a adoção, mas em Portugal nota-se um interesse crescente e um investimento em aplicações de IA generativa".."Depois do 'boom' global e o uso indiscriminado do ChatGPT, nota-se nas empresas uma preocupação crescente não só com a segurança, mas também com a forma como é possível integrar estas ferramentas nos seus sistemas e tirar verdadeiro partido das mesmas, nas suas operações", considera José Gomes, referindo que "há uma margem considerável para melhorias e expansão, especialmente em setores como a saúde, financeiro ou indústria", só para dar alguns exemplos.