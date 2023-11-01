Nokia processa Amazon e HP por violação de licenças de tecnologias vídeo

O conglomerado finlandês das telecomunicações Nokia anunciou na terça-feira que está a processar a Amazon em cinco jurisdições no mundo, EUA e Índia incluídos, por violação de licenças de tecnologias ligadas a vídeo..A empresa europeia acrescentou que também estava a processar a HP, ex-Hewlett-Packard, num tribunal nos EUA, igualmente por utilização de tecnologias vídeo suas sem autorização, conforme comunicado disponível no sítio do grupo..Neste texto, o responsável pelas licenças do grupo, Arvin Patel, adiantou que a Nokia estava "em discussões com a Amazon e a HP desde há alguns anos"..As outras jurisdições em que está a processar a Amazon são na Alemanha, no Reino Unido e no Tribunal de Justiça da União Europeia..Em causa está o serviço Prime Vídeo, da Amazon, assim como sobre aparelhos que, segundo a Nokia, infringem as suas licenças em vários aspetos, como difusão de conteúdos, recomendação de conteúdos e questões ligadas aos equipamentos, segundo o comunicado..Para a Nokia há uma divisão entre os que investiram no desenvolvimento da tecnologia "e os que estão a beneficiar mais" de um mercado que a empresa finlandesa estima que possa alcançar os 300 mil milhões de dólares até 2028..A Nokia adiantou que já chegou a acordo amigável sobre estas tecnologias com Apple, Samsung e outros fabricantes de aparelhos.