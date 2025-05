Nova CEO defende Web Summit como espaço de liberdade de expressão e debate de ideias

Katherine Maher relembrou o que aconteceu há dois semanas e que culminou com a demissão de Patrick "Paddy" Cosgrave como CEO do Web Summit. "O que dizemos importa", afirmou a nova CEO, que acrescentou que todos têm o direito de emitir a sua opinião. Por outro lado, "se não tivéssemos o direito de expressão e debate o Web Summit estaria vazio", referiu, afirmando que o Web Summit é o espaço ideal para isso. Mas fez um pedido. Que as opiniões fossem "feitas de forma respeitosa". Mesmo porque a tecnologia exige que os tecnólogos e os inovadores coloquem perguntas difíceis.