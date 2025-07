Nuno Saramago: "Queremos atrair um novo centro de desenvolvimento da SAP para Portugal"

Colando o tema da inovação ao objetivo de duplicar a equipa em Portugal, a SAP vai apostar num terceiro centro de serviços em Portugal? Há algo a ser planeado?

A resposta é sim. Queremos atrair um novo centro de desenvolvimento da SAP para Portugal. Temos em Portugal todas as áreas do conselho de administração da SAP, seja desenvolvimento de produto, seja de engenharia. Todas as áreas têm alguns trabalhadores em Portugal, mas um centro como o que estamos a falar é um investimento mais estratégico e estrutural. É preciso estabelecer uma equipa com gestores locais, que reporta internacionalmente. Queremos fazer isso. Atualmente, há equipas a desenvolver o que chamamos de business technology platform, que no fundo suporta todas as nossas aplicações de negócio, e estamos a falar com vários gestores fora de Portugal, exatamente, na promoção quer das condições de trabalho do país quer na estabilidade e riqueza de talento que o país oferece, para trazer para cá outras áreas de desenvolvimento.