NW-A306: O Sony Walkman está de volta, mas sem cassetes

Este concentrado de tecnologia da B&W não sofreu alterações desde a anterior geração dos Pi7, e quando ouvimos alguns dos nossos temas e álbuns favoritos fomos confrontados com um som claro, detalhado e neutro com os Pi7 S2. A apresentação da voz de Amy Winehouse foi convincente no tema "Back to Black", bem como o ritmo da guitarra de Joe Satriani em "Surfing with the Alien". A sensação de um palco sonoro espaçoso também é bem alcançada, como pudemos ouvir na canção "Time" do álbum "Dark Side of the Moon" dos Pink Floyd.