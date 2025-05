Quase um terço das startups presentes têm uma mulher como fundadora

De acordo com o relatório anual 'The state of gender equity in tech' [o estado da equidade de género na tecnologia] de 2023, que é baseado num inquérito da Web Summit das mulheres na comunidade tecnológica, "quase metade das inquiridas considera que o seu local de trabalho não está a tomar as medidas apropriadas para combater a desigualdade de género, aumentando de 26% em 202 para 47%" este ano.