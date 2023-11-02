Sul-coreana SK Hynix compromete-se a investir em semicondudores em Portugal

A AICEP - Agência para o Desenvolvimento e Comércio Externo de Portugal assinou hoje um memorando de entendimento com a multinacional sul-coreana SK Hynix para o desenvolvimento de um investimento na área de semicondutores em 2024, em Portugal..A assinatura deste memorando de entendimento com a empresa do grupo sul-coreano SK surge na sequência da deslocação oficial que o primeiro-ministro António Costa efetuou à Coreia do Sul em abril, durante a qual visitou uma das fábricas da SK Hynix..Na ocasião, António Costa referiu que um dos objetivos da visita era atrair investimento de multinacionais sul-coreanas para a produção europeia de semicondutores, sendo o grupo sul-coreano SK o terceiro maior produtor mundial de semicondutores.."A AICEP e a SK Hynix reconhecem que a economia global exige uma maior cooperação para fazer face à reorganização das cadeias de valor, de modo a estabelecer canais de abastecimento estáveis e resiliente", refere a AICEP em comunicado, sublinhando que tendo por base este contexto "Portugal tem vindo posicionar-se para atrair produção de semicondutores, tendo em vista fortalecer a autonomia estratégica do país e da União Europeia"..A informação hoje divulgada refere que o acordo visa o desenvolvimento "de um projeto de investimento significativo na área dos semicondutores, em 2024", sem referir valores. Questionada pela Lusa, fonte oficial da AICEP não adiantou mais detalhes..A formalização do memorando de entendimento decorreu hoje à margem de uma reunião na residência oficial do primeiro-ministro, tendo o acordo sido assinado pelo administrador executivo da AICEP com o pelouro do investimento, João Noronha Leal, e pelo vice-presidente e diretor de tecnologia da SK hynix, Seon Yong Cha, na presença do primeiro-ministro, do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, segundo a nota enviada.