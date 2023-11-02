DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Sul-coreana SK Hynix compromete-se a investir em semicondudores em Portugal

A Agência para o Desenvolvimento e Comércio Externo de Portugal fechou um memorando de entendimento com a SK Hynix para o desenvolvimento de um investimento na área de semicondutores em 2024.
Publicado a

A AICEP - Agência para o Desenvolvimento e Comércio Externo de Portugal assinou hoje um memorando de entendimento com a multinacional sul-coreana SK Hynix para o desenvolvimento de um investimento na área de semicondutores em 2024, em Portugal.

A assinatura deste memorando de entendimento com a empresa do grupo sul-coreano SK surge na sequência da deslocação oficial que o primeiro-ministro António Costa efetuou à Coreia do Sul em abril, durante a qual visitou uma das fábricas da SK Hynix.

Na ocasião, António Costa referiu que um dos objetivos da visita era atrair investimento de multinacionais sul-coreanas para a produção europeia de semicondutores, sendo o grupo sul-coreano SK o terceiro maior produtor mundial de semicondutores.

"A AICEP e a SK Hynix reconhecem que a economia global exige uma maior cooperação para fazer face à reorganização das cadeias de valor, de modo a estabelecer canais de abastecimento estáveis e resiliente", refere a AICEP em comunicado, sublinhando que tendo por base este contexto "Portugal tem vindo posicionar-se para atrair produção de semicondutores, tendo em vista fortalecer a autonomia estratégica do país e da União Europeia".

A informação hoje divulgada refere que o acordo visa o desenvolvimento "de um projeto de investimento significativo na área dos semicondutores, em 2024", sem referir valores. Questionada pela Lusa, fonte oficial da AICEP não adiantou mais detalhes.

A formalização do memorando de entendimento decorreu hoje à margem de uma reunião na residência oficial do primeiro-ministro, tendo o acordo sido assinado pelo administrador executivo da AICEP com o pelouro do investimento, João Noronha Leal, e pelo vice-presidente e diretor de tecnologia da SK hynix, Seon Yong Cha, na presença do primeiro-ministro, do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, segundo a nota enviada.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt