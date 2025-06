TechOf prevê faturação de 100 mil euros no primeiro semestre de atividade e reforça parcerias

A TechOf, fundadora do Centro de Formação e Especialização Tecnológica localizado no Parque das Nações, prevê atingir uma faturação de 100 mil euros no primeiro semestre de atividade do centro, que inaugurou no passado dia 1 de março. Adicionalmente, a empresa está a reforçar o leque de parcerias e partilhou, em exclusivo, algumas das novidades com o Dinheiro Vivo.