TikTok. Rede social está a revolucionar a promoção de destinos turísticos

Portugal não foge à regra e já tem criadores de conteúdo na rede social que transformam as suas páginas em verdadeiros guias turísticos. Com quase um milhão de seguidores e mais de três milhões de gostos, André Chaíça, fotógrafo de profissão, iniciou a sua jornada de criação de conteúdos relacionados com viagens para partilhar com o mundo os locais menos conhecidos de Portugal.