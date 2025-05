Oitava edição da Web Summit recebe mais de 70 mil participantes de 153 países

Apesar de contar com cerca de menos 800 participantes do que na edição anterior, o recinto da cimeira tecnológica tem tido, ao longo do dia, uma grande afluência de espectadores. "Ao longo da última década, à medida que a Web Summit cresceu, juntámos dezenas de milhares de pessoas que usaram esta semana em Lisboa como trampolim para fazer coisas notáveis - lançar empresas, encontrar investidores, revelar projetos, avançar numa visão do mundo que vale a pena debater", afirmou a nova CEO, Katherine Maher, durante a noite de abertura.