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Tekever aumenta investimento em França para 200 milhões

Empresa prevê, também, criar 200 postos de trabalho no país ao longo dos próximos cinco anos
Tekever aumenta investimento em França para 200 milhões
D.R.
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A Tekever anunciou que vai reforçar o seu investimento em França para 200 milhões de euros ao longo dos próximos cinco anos e criar 200 postos de trabalho no país, acelerando assim o compromisso industrial assumido há um ano na iniciativa Choose France.

A empresa prevê ter 100 trabalhadores em França até ao final de 2026, antecipando em dois anos o objetivo inicialmente traçado.

Pelo facto do país se ter tornado "um pilar estratégico da visão europeia da Tekever", o objetivo passa por "construir, a partir da França, uma infraestrutura industrial soberana e voltada para a exportação de sistemas autónomos", afirma, em comunicado, Ricardo Mendes, cofundador e CEO.

A Tekever já dispõe de escritórios em Toulouse e de uma unidade de produção em Cahors, cujo arranque está previsto para este verão.

O complexo de 4.500 m² em Cahors acolherá inicialmente atividades finais de produção — montagem, integração e testes de veículos aéreos não tripulados — e terá a sua capacidade gradualmente ampliada “até o final do verão de 2026” para incluir todas as operações de produção.

A empresa anunciou também o projeto de um centro de formação e testes na região da Nova Aquitânia, que se encontra em fase de aprovação técnica pelas autoridades locais devido à natureza específica dos ensaios de voo.

Nadia Maaref, diretora‑geral da Tekever França, explicou que a nova fase de investimentos permitirá consolidar a presença da empresa no ecossistema francês e desenvolver capacidades soberanas de dupla utilização, projetadas, produzidas e desenvolvidas em escala no país.

Em paralelo à expansão em França, a Tekever integra o consórcio liderado pela Loft Orbital e com participação da Thales Alenia Space no projeto DESIR, que visa construir o primeiro satélite SAR soberano francês para reforçar a autonomia espacial do país em inteligência, vigilância e reconhecimento.

A empresa continua a expandir‑se internacionalmente e uma prova disso são as recentes aberturas de escritórios nos EUA (Carolina do Norte) e na Letónia, preparando-se, agora, para inaugurar uma quarta unidade de produção em Swindon (Reino Unido) e um novo centro de engenharia em Bristol com capacidade para até 150 pessoas.

No Reino Unido, a Tekever desenha um plano de investimento de 470 milhões de euros em cinco anos, que deverá criar cerca de mil empregos, enquanto na Ucrânia a empresa reforçou a presença com um novo hub de investigação e desenvolvimento.

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