Tekever aumenta investimento em França para 200 milhões

A Tekever anunciou que vai reforçar o seu investimento em França para 200 milhões de euros ao longo dos próximos cinco anos e criar 200 postos de trabalho no país, acelerando assim o compromisso industrial assumido há um ano na iniciativa Choose France.

A empresa prevê ter 100 trabalhadores em França até ao final de 2026, antecipando em dois anos o objetivo inicialmente traçado.

Pelo facto do país se ter tornado "um pilar estratégico da visão europeia da Tekever", o objetivo passa por "construir, a partir da França, uma infraestrutura industrial soberana e voltada para a exportação de sistemas autónomos", afirma, em comunicado, Ricardo Mendes, cofundador e CEO.

A Tekever já dispõe de escritórios em Toulouse e de uma unidade de produção em Cahors, cujo arranque está previsto para este verão.

O complexo de 4.500 m² em Cahors acolherá inicialmente atividades finais de produção — montagem, integração e testes de veículos aéreos não tripulados — e terá a sua capacidade gradualmente ampliada “até o final do verão de 2026” para incluir todas as operações de produção.

A empresa anunciou também o projeto de um centro de formação e testes na região da Nova Aquitânia, que se encontra em fase de aprovação técnica pelas autoridades locais devido à natureza específica dos ensaios de voo.

Nadia Maaref, diretora‑geral da Tekever França, explicou que a nova fase de investimentos permitirá consolidar a presença da empresa no ecossistema francês e desenvolver capacidades soberanas de dupla utilização, projetadas, produzidas e desenvolvidas em escala no país.

Em paralelo à expansão em França, a Tekever integra o consórcio liderado pela Loft Orbital e com participação da Thales Alenia Space no projeto DESIR, que visa construir o primeiro satélite SAR soberano francês para reforçar a autonomia espacial do país em inteligência, vigilância e reconhecimento.

A empresa continua a expandir‑se internacionalmente e uma prova disso são as recentes aberturas de escritórios nos EUA (Carolina do Norte) e na Letónia, preparando-se, agora, para inaugurar uma quarta unidade de produção em Swindon (Reino Unido) e um novo centro de engenharia em Bristol com capacidade para até 150 pessoas.

No Reino Unido, a Tekever desenha um plano de investimento de 470 milhões de euros em cinco anos, que deverá criar cerca de mil empregos, enquanto na Ucrânia a empresa reforçou a presença com um novo hub de investigação e desenvolvimento.