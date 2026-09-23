Tekever capta mais de 500 milhões de euros e avaliação alcança 5,6 mil milhões

A startup portuguesa Tekever levantou 580 milhões de dólares (mais de 500 milhões de euros) através de uma ronda de investimento.

Num comunicado, a empresa especializada na construção de drones autónomos faz saber que a mais recente captação de investimento avalia a empresa em 6,4 mil milhões de dólares (5,6 mil milhões de euros). Dá conta ainda da entrada de um novo investidor de peso.

É o caso da UC Investments, que no próprio site indica ter um portfólio de investimentos avaliado em aproximadamente 190 mil milhões de dólares. "O facto de um investidor de longo prazo como a UC Investments ter escolhido a Tekever para o seu primeiro investimento direto na Europa constitui um forte reconhecimento da nossa tecnologia, da nossa equipa e da nossa visão a longo prazo”, sublinha Ricardo Mendes, cofundador e CEO da Tekever.

Também a Merlyn Advisors é um novo nome na lista de investidores e "acrescenta uma experiência estratégica significativa", neste contexto. Acresce que Baillie Gifford, Crescent Cove, Ventura Capital e Iberis Capital continuam a ser parceiros, o que dá mostras da "segurança dos investidores que já fazem parte da nossa jornada", diz o CEO, em declarações citadas no documento.

A Tekever é uma unicórnio (startup não cotada em bolsa, cuja avaliação atinge mil milhões de dólares) e faz parte do rol de empresas europeias de Defesa que registaram grandes entradas de capital nos últimos anos.

Em causa está a Série D, que ainda não está fechada, apesar de ter ficado coberta a maioria do financiamento procurado pela Tekever. De resto, a empresa espera “concluir fases adicionais da Série D nos próximos meses, a fim de atrair novos investidores estratégicos”, acrescenta.