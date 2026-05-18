Tekever expande-se para os EUA com abertura de escritório na Carolina do Norte

A empresa portuguesa de drones Tekever vai expandir operações para os EUA, com a abertura de um escritório em Fayetteville, na Carolina do Norte, um investimento de aproximação a um dos “principais polos de inovação na defesa”.

Segundo a empresa, o novo espaço em Fayetteville “funcionará como um ‘hub’ estratégico” para dar “apoio técnico, coordenação e interação diária com parceiros sediados nos Estados Unidos”.

“Ao estabelecer uma presença local, a Tekever pretende reforçar a sua capacidade de resposta aos requisitos operacionais em evolução no mercado norte-americano e assegurar que as suas capacidades avançadas de ‘intelligence’ (informação), ‘surveillance’ (vigilância), ‘reconnaissance’ (reconhecimento), ‘search and rescue’ (busca e salvamento) (ISR/SAR) sejam apoiadas por conhecimento especializado no terreno”, lê-se em comunicado.

"A abertura do nosso primeiro escritório nos Estados Unidos representa um passo importante no reforço do apoio que prestamos a utilizadores finais e parceiros no país. Estar mais próximos das pessoas que operam, avaliam e sustentam estes sistemas permite uma colaboração mais estreita, maior capacidade de resposta e um apoio de longo prazo mais eficaz”, afirmou o vice-presidente de desenvolvimento da empresa, Paulo Ferro.

A empresa conta atualmente com instalações no Reino Unido, Portugal, França e Ucrânia, e emprega mais de 1.300 pessoas, incluindo várias centenas de especialistas em engenharia, inteligência artificial e ciência de dados.