Tekever garante contrato de 30 milhões para vigiar águas europeias

A Tekever assinou um contrato com a Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) no valor de 30 milhões de euros para monitorizar águas europeias com drones. O quadro vigora por dois anos e pode ser renovado até quatro, avança o Eco, esta quinta-feira, 27.No âmbito do acordo, a empresa vai fornecer dois sistemas aéreos não tripulados AR5, cada um composto por duas aeronaves, para apoiar operações multirregionais simultâneas. O AR5 é um drone de asa fixa, de média altitude, com capacidade SATCOM para voar além da linha de vista, autonomia até 12 horas, radar marítimo e outras funções, e tem sido utilizado desde 2017 em missões em Portugal, Espanha, França, Itália e nos Estados Bálticos em operações como fiscalização das pescas, busca e salvamento e proteção ambiental.Nadia Maaref, responsável da Unidade de Segurança da Tekever, diz, a respeito do novo contrato, que "a EMSA volta a demonstrar a sua confiança na tecnologia comprovada da Tekever. Os nossos sistemas continuam a apoiar a vigilância marítima, permitindo às autoridades melhorar o conhecimento situacional e fornecer informações em tempo real onde são mais necessárias", conclui.A empresa, considerada unicórnio nacional, tem operações e instalações em Portugal, Reino Unido — onde prepara o arranque da quarta unidade de produção, com abertura prevista para o próximo ano, após um anúncio de investimento de 470 milhões de euros —, França (aproximadamente 100 milhões de euros de investimento anunciado) e Ucrânia. A Tekever já tem drones em operação no âmbito de acordos com as Forças Armadas britânicas e emprega cerca de mil colaboradores.