Altice Portugal anuncia nova equipa de liderança

Altice Portugal anunciou esta sexta-feira uma nova equipa do Comité Executivo (COMEX), com novos administradores financeiro e tecnológico, mais de um ano depois de Ana Figueiredo ter assumido a presidência executiva da dona da Meo..De acordo com fontes contactadas pela Lusa, estas alterações "abrem um novo ciclo na empresa", reforçando a ambição para atingir os objetivos estratégicos propostos..As mudanças, que incluem a nomeação de novos administradores para a área financeira (CFO) e tecnológica (CTO) e novos pelouros, foram anunciadas aos colaboradores numa reunião interna e tem efeitos a partir de hoje..O novo Comité Executivo é agora composto por Sofia Aguiar, que assume o novo pelouro 'Chief Legal Officer' (CLO), com as áreas de responsabilidade de regulação, concorrência e jurídico; proteção de dados e 'compliance'; e José Pedro Nascimento é o novo administrador para a área da tecnologia 'Chief Technology Officer' (CTO), com as áreas de engenharia e operações de rede, IT, 'cybersecurity & privacy' (cibersegurança e privacidade) e transformação digital..Gonçalo Camolino é o novo administrador financeiro 'Chief Financial Officer' (CFO), com as áreas financeira, planeamento estratégico e controle de gestão, compras e património..Ana Figueiredo assumiu a presidência executiva da Altice Portugal em abril de 2022 e, desde 19 de julho, acumula também o cargo de 'chairwoman' [presidente do Conselho de Administração], depois de Alexandre Fonseca ter suspendido as suas funções, na sequência da 'Operação Picoas'..As nomeações "têm em comum a promoção de talento interno, de pessoas de elevada competência, com provas dadas a nível nacional e internacional, e reconhecidas por todos, que conhecem bem o negócio e esta organização", disse a presidente executiva (CEO), de acordo com fontes internas..Na reunião, Ana Figueiredo agradeceu aos três novos membros por terem aceitado "o convite e o desafio que a empresa tem pela frente, possibilitando dar continuidade à cultura de meritocracia da Altice Portugal"..Os restantes membros do Comité mantêm-se nas suas áreas de atuação e responsabilidade..Além das áreas que lhe reportam, Ana Figueiredo mantém sob sua responsabilidade direta, temporariamente, as áreas de Recursos Humanos e Altice Cuidados de Saúde, que assumiu em 19 de julho..Assim, o COMEX, liderado por Ana Figueiredo, é composto por Gonçalo Camolino (CFO), José Pedro Nascimento (CTO), Sofia Aguiar (CLO), João Epifânio (CSO B2C e CMO), Nuno Nunes (CSO B2B) e Alexander Freese (COO)..De acordo com as mesmas fontes, Ana Figueiredo deixou "um especial agradecimento pelo excelente trabalho desenvolvido" pelos cessantes Alexandre Matos, que era administrador financeiro, e João Teixeira, responsável pela área tecnológica, que "com grande foco e espírito de equipa contribuíram em muito para os resultados da Altice Portugal nos últimos anos e para a sua consolidação e liderança no setor".."Acredito que esta nova equipa de gestão reúne a competência e o conhecimento necessários para responder aos inúmeros desafios que a Altice Portugal e o setor enfrentam, e para mantermos o foco nos nossos objetivos estratégicos e cumprirmos os nossos compromissos", referiu Ana Figueiredo, a propósito da remodelação da equipa de gestão.