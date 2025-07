Altice procura 500 milhões de euros em novos empréstimos

O grupo Altice pretende levantar 500 milhões de euros junto de investidores, na primeira incursão nos mercados de dívida após a detenção do cofundador Armando Pereira, de acordo com o Financial Times. A Altice tem sentido dificuldades em gerir a dívida, considerando o aumento das taxas de juro e os danos reputacionais que o alegado esquema de corrupção, envolvendo altos quadros da telecom provocou.