Altice vende 70% do negócio dos centros de dados em França

O grupo Altice anunciou esta terça-feira a venda de uma participação de 70% do negócio dos centros de dados em França ao Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP). O acordo foi anunciado esta terça-feira e ficou fechado por 534,8 milhões de euros. Sujeita à aprovação regulatória, a telecom antevê a conclusão da transação no primeiro semestre de 2024. Falta saber, contudo, o que o grupo de telecomunicações fará com o data center que tem em Portugal, na Covilhã.