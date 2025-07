Americanos, britânicos e sauditas cobiçam Altice Portugal

A dívida global do grupo ronda os 60 mil milhões de dólares (aproximadamente 55 mil milhões de euros) - cada vez mais difícil de gerir com a subida dos juros - e a operação judicial com origem em Portugal, que implicou gestores de topo da Altice nos diferentes países em que opera, colocou em causa o modelo de negócio. E Drahi passou a vendedor. "Tudo está em aberto... É apenas uma questão de oferta e procura", afirmou o fundador e principal acionista do grupo numa reunião com cerca de 200 investidores em dívida no início de setembro. Inicialmente, o objetivo passava por vender ativos não-estratégicos da Altice France e da Altice International (integra Portugal, Israel e República Dominicana), mas o magnata franco-marroquino (também com nacionalidade israelita e portuguesa) admite também a entrada no grupo de parceiros em capital ou dívida.