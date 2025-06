Anacom: 97 em cada cem famílias paga televisão por subscrição

O número de assinantes de serviços pagos de televisão (pay tv) ascendia a 4,5 milhões no final do primeiro semestre do ano. Ou seja, entre janeiro e junho, os operadores angariaram mais 117 mil subscritores de televisão paga (+2,6%) face a igual período do ano anterior, revelou esta quinta-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).