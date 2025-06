Anacom impõe à Altice acesso à sua rede de fibra ótica em 402 freguesias

"Na maioria destes mercados, as empresas da Altice Portugal são identificadas como empresas com poder de mercado significativo (PMS)", apontou o regulador, explicando que "isso significa que a Altice Portugal detém uma posição económica que lhe permite agir, em larga medida, de forma independente dos seus concorrentes, dos seus clientes e dos consumidores em geral, com potencial prejuízo dos mesmos".