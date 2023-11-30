Anacom. Sandra Maximiano quer garantir "quadro regulatório estável e previsível"

Sandra Maximiano, indigitada para presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), afirmou hoje que "é de máxima importância a garantia de um quadro regulatório estável e previsível" e promover "eficazmente" a concorrência..A responsável falava na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na audição da sua indigitação.."Privilegio um Conselho de Administração colegial com membros independentes e livres para exercer a 100% a sua capacidade analítica, crítica e criativa. Vejo de bom grado a criação de pelouros que permitam a distribuição de responsabilidades, o reforço do planeamento e controlo da atividade, mas que garantam uma discussão aberta e mantenham a colegialidade do órgão", afirmou Sandra Maximiano, na sua intervenção inicial.."Assumo a responsabilidade em exercer uma liderança que promova valores de igualdade, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e a saúde física e mental dos colaboradores", asseverou a economista..Além disso, "é de máxima importância a garantia de um quadro regulatório estável e previsível assente num conceito de eficiência dinâmica, ou seja, é essencial promover a concorrência em articulação com a respetiva autoridade no quadro das respetivas competências por forma a garantir a defesa dos consumidores, mas sem descurar a continuidade do investimento em inovação e tecnologia e segurança cibernética", bem como "promover eficazmente" a concorrência..Questionada sobre a gestão interna dos trabalhadores da casa, Sandra Maximiano afirmou: "Estou bastante consciente do problema, não será resolvida de um dia para outro", mas "será uma das prioridades"..Sobre o facto de três de cinco membros da administração da Anacom terem uma relação hierárquica muito próxima, disse também ter consciência disso e salientou que privilegia um Conselho de Administração "complementar nas suas funções"..Apontou que existem três áreas chave - económica, jurídica e tecnológica - e considerou que estas "devem estar" representadas no Conselho de Administração..Concordou com a avaliação do impacto regulatório e também dos seus resultados, considerando que "o setor precisa disso, os consumidores precisam disso".."Acho que fazem falta indicadores específicos das diferentes áreas de atuação da Anacom", considerou..Sandra Maximiano defendeu que "faz sentido um regulamento das reclamações" no setor das comunicações eletrónicas.."É do interesse dos reguladores acabar com a litigância", observou, defendendo ainda "estudos sérios" sobre os preços das telecomunicações..Sandra Maximiano defendeu também que "é preciso mais diálogo com os operadores", referindo que não é possível defender os interesses dos consumidores "esquecendo o lugar da oferta".."É preciso mais diálogo com os operadores", saber quais as ansiedades, desafios "que o setor enfrenta", "é preciso dialogar sem perder" a independência, prosseguiu.."Nós não podemos defender os interesses dos consumidores, esquecendo que existe o lugar da oferta, é preciso fazer esse equilíbrio", garantindo "o investimento em tecnologia, cibersegurança e segurança, em geral", sublinhou, referindo que no seu mandato pretende também dar grande relevância à sustentabilidade..Quanto às fidelizações, recordou que vem da área comportamental e que existem enviesamentos comportamentais..Salientou que a Anacom "produz muita informação" e até "tem um podcast muito interessante", mas uma coisa "é a produção de informação, o problema é a forma de os fazer chegar"..Sandra Maximiano defendeu que são necessárias ferramentas para que o consumidor mude de operador, que negoceie.."A negociação é importante", mas em Portugal os consumidores não têm essa tradição, disse, considerando ser necessária uma alteração do seu perfil..Na audição, o Chega considerou que esta não era altura para se fazer estas audições. Em resposta, Sandra Maximiano disse considerar-se "uma pessoa independente"."Se achasse que este não era o momento de estar não teria aceite o convite logo de início e não marcar [esta] reunião seria um sinal errado que não existe essa independência das pessoas indigitadas para esses cargos", rematou.