Bruxelas autoriza Anacom a impor à Altice acesso à rede de fibra ótica em 402 freguesias

A dona da Meo já estava obrigada a "disponibilizar uma oferta de referência de acesso a postes (ORAP) e uma oferta de referência de acesso a condutas (ORAC) em todo o território nacional". No entanto, de acordo com a Anacom, a regulação do acesso às infraestruturas físicas da Meo "não se revelou suficiente para a promoção da concorrência em algumas zonas do país".