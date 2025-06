Comissão Europeia aprova ajudas de Estado para levar banda larga a zonas brancas

A verba, aprovada ao abrigo do regime das ajudas de Estado, destina-se a "apoiar a instalação de redes de banda larga que ofereçam débitos de, pelo menos, 1 Gbps de descarregamento e 150 Mbps de carregamento em zonas em que as redes atualmente existentes e as redes previstas de forma credível ofereçam menos de 100 Mbps de velocidade de descarregamento", segundo um comunicado do executivo comunitário.