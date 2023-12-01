Como pretende Sandra Maximiano liderar a Anacom

Ainda não está garantida a designação de Sandra Maximiano como presidente do conselho de administração da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), mas, seguindo o processo em curso há mais de um mês, a economista e professora do ISEG foi à Assembleia da República (AR), na quinta-feira, explicar o que pretende fazer e como espera liderar o regulador das comunicações..Apresentou-se na comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação como uma "pessoa totalmente independente, quer do poder político, quer dos agentes económicos", e afirmou que "é da máxima importância a garantia de um quadro regulatório estável e previsível, assente no conceito de eficiência e dinâmica", procurando um equilíbrio entre a defesa do consumidor e a promoção da concorrência..A economista e professora do ISEG já teve nota positiva da CReSAP. Faltava esta audição, da qual resultará um parecer não-vinculativo sobre a escolha do Governo. O documento será votado no dia 7 de dezembro e só depois disso o Governo, em Conselho de Ministros, poderá oficializar Sandra Maximiano na Anacom. Resta saber se haverá tempo para concluir todo o processo antes da exoneração do Governo, prevista para "inícios de dezembro"..Não obstante, a personalidade indigitada pelo executivo falou ontem publicamente, pela primeira vez, sobre como pretende liderar o regulador das comunicações. A afirmação acima é o ponto de partida para o estilo de liderança que a economista pretende levar para a Anacom. O Dinheiro Vivo (DV) descodifica neste artigo a posição de Sandra Maximiano para o futuro do regulador e do setor.."Privilegio um conselho de administração colegial com membros independentes e livres para exercer a 100% a sua capacidade analítica, crítica e criativa", revelou Sandra Maximiano, realçando que é sua intenção criar pelouros que permitam a "distribuição de responsabilidades, o reforço do planeamento e controlo da atividade"..O conselho de administração é um órgão colegial e, atualmente, não existe uma distribuição clara de áreas entre os seus membros. Todas as decisões são avaliadas numa reunião de administradores, na qual o presidente, João Cadete de Matos, tem a palavra final..A economista quer que a ação da Anacom passe pelas áreas económica, jurídica e tecnológica, que deverão estar representadas no conselho de administração..Questionada sobre o facto de, hoje, haver três administradores com uma "relação hierárquica muito próxima" - a questão visava Patrícia Gonçalves (vogal) que, noutras épocas, já tinha estado sob chefia de João Miguel Coelho (vice-presidente) na UTAO, e sob chefia de João Cadete de Matos no Banco de Portugal -, Sandra Maximiano disse estar "consciente" da situação, cuja resolução "será uma das prioridades", notando que o atual funcionamento do board "não é adequado"..Como irá resolver a situação? Faseadamente. Se a presidente indigitada entrar mesmo em funções, encontrará no board o atual vice-presidente, João Miguel Coelho, e os vogais Patrícia Gonçalves e Manuel Cabugueira. Aliás, a composição da administração não respeita a lei (define um número ímpar de membros) e o mandato do vice-presidente termina em dezembro. No entanto, não poderá haver novas designações antes das eleições de 10 de março, porque o atual Governo será demitido em dezembro..Não obstante, tal como o DV já tinha apurado, Sandra Maximiano revelou aos deputados que o único pedido feito ao executivo - sem sugerir nomes - foi que a escolha do quinto elemento do board recaísse sobre alguém com "capacidade jurídica". Além disso, o DV sabe que, se o Governo não fosse entretanto exonerado, a futura presidente pretendia sugerir, já em dezembro (quando saísse João Miguel Coelho), a nomeação de alguém com carreira nas áreas da engenharia, ciências de dados e computação. Dessa forma, entraria um novo vogal para ficar com o pelouro tecnológico e o economista Manuel Cabugueira passaria a vice-presidente..A professora do ISEG disse também estar a par da "insatisfação" e "fragmentação" de que se queixam os trabalhadores da entidade reguladora. "Assumo a responsabilidade em exercer uma liderança que promova valores de igualdade, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e a saúde física e mental dos trabalhadores", declarou..A par do futuro do conselho de administração, Sandra Maximiano também foi questionada sobre a revisão de competências que o Governo pretendia fazer na Anacom (mas que já não vai a tempo). Sobre isso, a economista explicou que não a "choca" que o Governo planeasse retirar competências ao regulador, sinalizando concordar que há políticas públicas "que afetam questões de equidade". Salientou, ainda, que a ideia do executivo terá sido motivada pela "criação de desconfiança" face a medidas do regulador..A eventual nova presidente pretende fazer uma avaliação do impacto regulatório e reformular a forma como são feitas as análises ao setor, sobretudo em matéria de preços, considerando que "valoriza a transparência, a responsabilização, a fundamentação empírica e o rigor científico na tomada de decisão".."Acho que fazem falta indicadores específicos das diferentes áreas de atuação da Anacom", asseverou, notando que o regulador "produz muita informação" mas que não a divulga da melhor forma. Exemplificou com o podcast que a Anacom produz dedicado ao consumidor. "É muito interessante [...] mas, se calhar, ponho um vídeo na minha rede social e tenho mais visualizações", atirou..Acresce a necessidade de "estudos sérios" sobre os preços das ofertas. Sandra Maximiano considerou que o que tem sido feito até ao momento não será mais do que uma análise "macroeconómica, muito agregada", que tem gerado perceções diferentes entre regulador e empresas. E isso "não é bom para os consumidores, que não sabem, efetivamente, o que é que estão a pagar". A economista disse mesmo que há hoje "desinformação dos dois lados". "Qualquer informação sobre os preços no setor, eu desconfio", assumiu..A mulher que o Governo escolheu para a Anacom defendeu que as análises devem permitir traçar o "perfil do consumidor - não do consumo" -, a fim de identificar "preferências", evoluções nos preços e nas escolhas que se fazem. E, ao contrário do que João Cadete de Matos tem promovido, Sandra Maximiano não estará interessada em diminuir os períodos de fidelização que os operadores praticam (até um máximo de dois anos)..Lembrando que é uma economista da área comportamental, afirmou que "nada garante" que um consumidor mude de operador se os períodos de fidelização forem reduzidos. "Não somos agentes racionais, agimos mais de acordo com o que o vizinho faz, e não propriamente em linha com uma avaliação apropriada para tomar uma decisão. É natural que existam falhas de comportamento que, depois, implicam maior inércia dos consumidores. Se diminuirmos a fidelização, a inércia vai continuar", argumentou..O objetivo de Maximiano passará pôr a Anacom a fazer retratos mais rigorosos sobre o setor das comunicações (eletrónicas e postais), fornecendo aos consumidores mais argumentos para saber negociar e fazer escolhas informadas..Aliás, a economista e professora do ISEG indicada para a Anacom defendeu que são "necessárias ferramentas" para que o consumidor saiba mudar de operador. "A negociação é importante", disse, notando que em Portugal não há, culturalmente, a tradição do consumidor negociar com as empresas..Fazer pedagogia sobre a negociação pode, segundo Sandra Maximiano, ajudar a abrir caminho também para o problema das reclamações, que considerou estar num "nível enorme"..Solução? Para a eventual futura líder do regulador, "faz sentido um regulamento das reclamações, acabando "com o nível de litigância" atual. "Não interessa reclamar e não haver resolução de problemas", disse, explicando que procurará dialogar com as empresas para criarem "uma figura intermédia" que trabalhe com o regulador na resolução das reclamações..Outro marco da audição foi a disponibilidade manifestada pela presidente indigitada em dialogar com as empresas do setor. "Ser independente não exclui naturalmente a cooperação institucional com os órgãos de soberania nem a abertura ao diálogo com os stakeholders e com a sociedade", disse..Garantindo que o regulador continuará atento à denúncia de situações abusivas, uma vez que "as empresas são muito conhecedoras dos enviesamentos comportamentais", Sandra Maximiano referiu que "não pode impor alterações às empresas"..Contudo, considerando que o que existe hoje entre regulador e empresas do setor configura " um comportamento quase de irracionalidade de ambas as partes", em que "não existe sequer um entendimento para falar dos problemas do setor", a economista defendeu que "haver mais diálogo é muito importante" para solucionar ou evitar "comportamentos extremados".."Não podemos defender os interesses dos consumidores, esquecendo que existe o lugar da oferta. É preciso fazer esse equilíbrio", afirmou. E o diálogo pretendido servirá para identificar anseios e desafios do setor, "sem perder a independência [regulatória]". O mundo das comunicações à boleia de "ondas tecnológicas de grande impacto económico e social, com ciclos de inovação cada vez mais curtos", além de que opera "num contexto de incerteza, agravado pelas tensões geopolíticas e financeiras globais"..Sandra Maximiano defende ter capacidade para abrir esse diálogo, afirmando-se como "uma pessoa totalmente independente, quer do poder político, quer dos agentes económicos". E, em mais um sinal de querer paz entre Anacom e players, mostrou concordar com a criação de taxas sobre as grandes tecnológicas que usufruem do investimento dos operadores em redes e infraestruturas sem contribuir para elas.."A Anacom tem de ter uma posição clara. A minha visão é que os big players estão, hoje em dia, a atuar de uma forma que não é concorrencial. Basicamente, não têm os custos sobre as infraestruturas que as telecom têm, usam esse investimento sem contribuir para ele e, também, não estão sujeitos à regulação. Há aqui uma desigualdade, uma situação que é anticoncorrencial", afirmou..A posição foi justificada com o dever do regulador querer um setor em pé de igualdade face ao poder das grandes tecnológicas. "A regulação digital [que está a ser preparada em sede de União Europeia, e que em Portugal caberá à Anacom acolher esses poderes] vai ajudar nesse sentido", argumentou..Embora a Anacom tenha nas suas competências a regulação do setor postal, sobretudo pela fiscalização à concessão do serviço postal universal (na mão dos CTT até 2028), Sandra Maximiano apenas fez uma ligeira abordagem ao tema..Para economista e professora do ISEG, a duração dos contratos de concessão do serviço postal "são muito longos", tendo em conta "a velocidade da tecnologia e das alterações a ela inerentes", o que torna "difícil" um cálculo viável quer para o setor, "quer sobre a questão da qualidade do serviço, que é de extrema importância, em relação ao preço e à qualidade dos serviços".