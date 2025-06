Despacho para simplificar instalação de cabos submarinos prevê portal de licenciamento único

O despacho hoje publicado prevê incumbir a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) de criar "zonas adequadas à instalação de cabos submarinos, com o objetivo da criação de corredores", e de elaborar, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), "um regime específico de licenciamento de cabos submarinos, que assegure celeridade, clareza e transparência procedimental" que contemple "um portal de licenciamento único para a instalação de cabos submarinos, em complemento à utilização do portal BMar".