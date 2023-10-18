Drahi admite "erros estúpidos" com "base na confiança" na Altice

Patrick Drahi, fundador e líder do grupo Altice, admitiu ter havido "erros estúpidos" com "base na confiança" na gestão do grupo de telecomunicações, reconhecendo que a equipa de gestão não devia ter centralizado as decisões sobre aquisições, dá a conta a Bloomberg esta quarta-feira. Não obstante, Drahi garantiu não estar preocupado com a dívida da Altice..Este foi o posicionamento assumido pelo gestor num encontro com as estruturas representativas dos trabalhadores de França, com base numa transcrição da reunião citada pela Bloomberg. O encontro foi o primeiro entre Drahi e as estruturas representativas de trabalhadores desde a Operação Picoas, investigação desencadeada pelas autoridades portuguesas sobre um alegado esquema fraudulento para desviar verbas da telecom - através da sobrefaturação de serviços - e que tem como principal alvo Armando Pereira, cofundador do grupo.."Foi estúpido centralizar as compras [da empresa]" numa equipa de gestão, afirmou o gestor. Quanto à dívida, o empresário mostrou-se confiante e disse aos trabalhadores que "não há nada [a vencer] antes de 2027, exceto 1,5 mil milhões de euros em 2025, mas que isso não é um problema". No encontro, Patrick Drahi, que particiou remotamente a partir de Tel-Aviv, Israel, assumiu também "ter sido um grande erro" escolher a chinesa Huawei como fornecedora.Na segunda-feira, também a Bloomberg noticiou, com base em mais de uma dezena de fontes ligadas ao grupo e relembrando uma reunião de 2017, que trabalhadores, sindicatos e a consultora Deloitte alertaram a cúpula do grupo para as relações empresariais com alguns dos principais fornecedores, incluindo contratos decididos por Armando Pereira..Na sequência da Operação Picoas, logo em agosto, Patrick Drahi manifestou ter ficado "chocado" com o caso e que se sentiu "traído e enganado" por Armando Pereira, depois do grupo ter-se posicionado como "vítima de fraude" no caso. Aliás, já garantiu que Armando Pereira não é acionista da Altice, mas que tem "uma participação de cerca de 20%" num "interesse económico pessoal" de Patrick Drahi..Atualmente, pressionado pela elevada dívida e pelos danos reputacionais da Operação Picoas, o grupo está a avaliar a venda de ativos que considera não serem estratégicos, em Portugal, França e República Dominicana. O data center da Covilhã será um dos ativos a vender e, segundo a edição de 14 de outubro do semanário Expresso, a venda da Altice Portugal estará de novo a ser equacionada - os fundos de investimento serão os mais interessados.