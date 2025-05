Drahi recebe primeiras ofertas por ativos em Portugal e França em dezembro

De acordo com a agência de informação financeira e económica, citando fontes conhecedoras do processo, a Apax Partners, a Apollo Global Management Inc., a CVC Capital Partners e a Warburg Pincus, são os fundos de investimento interessados em ativos da Altice, incluindo a Meo, numa altura em que Patrick Drahi, fundador e principal acionista, procura formas de reduzir a dívida do império de telecomunicações.