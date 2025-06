Gigas investe três milhões na expansão de centro de dados da Oni

A Gigas anunciou esta terça-feira a expansão do data center que a Oni tem no edifício do Cais da Matinha, em Lisboa. A medida representa um investimento de três milhões de euros do grupo espanhol na telecom grossista, para já, uma vez que a Gigas admite aplicar mais dois milhões de euros em melhorias da infraestrutura até ao final de 2024.