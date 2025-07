Google amarra em Portugal cabo submarino Nuvem

Nos Estados Unidos, o ponto de amarração do Nuvem localizar-se-á no Estado da Carolina do Sul, com a Google a prometer que o Estado será ainda mais "um centro tecnológico em crescimento" com a chegada do cabo. O sistema de cabos submarinos Firmina também têm um ponto de amarração an Carolina do Sul, desde o início de 2023, ligando os EUA à Argentina, Brasil e Uruguai.