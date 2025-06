Dinheiro Vivo

Governo aprova concurso público internacional para instalar fibra ótica no interior

"Foi aprovado o lançamento do concurso público internacional destinado à instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de fibra ótica para territórios onde a mesma não existe, ou não existe com qualidade", lê-se no comunicado enviado após a reunião de Conselho de Ministros