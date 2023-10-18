Governo insistiu para inclusão dos Açores no cabo submarino nuvem da Google

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, garantiu esta quarta-feira que o Governo insistiu "imenso" para a inclusão dos Açores no projeto do cabo submarino nuvem da Google, que vai ligar Portugal, às Bermudas e aos Estados Unidos da América.."Se vai acontecer ou não, não sei, terá de perguntar à empresa e ao Governo Regional. Que nós insistimos imenso em que os Açores fossem incluídos, isso sem dúvida", garantiu o ministro das Infraestruturas, em declarações aos jornalistas, à margem do GreenPort Congress & Cruise, em Lisboa..Em causa está um requerimento da Iniciativa Liberal (IL) entregue no parlamento açoriano, na terça-feira, em que defende a integração daquele território no projeto e questiona "se o Governo [regional] teve conhecimento dos esforços feitos pelo Ministério das Infraestruturas para integrar Portugal no projeto do cabo submarino nuvem da Google?".."Os Açores têm um potencial enorme nestes temas da conectividade, pela sua localização geográfica constituem um ativo único no mundo da conectividade e dos dados e se puderem ficar incluídos neste projeto, obviamente, é excelente para o país e é, obviamente, excelente para os Açores, porque representa uma oportunidade de desenvolvimento assinalável para a região e, portanto, para sossegar a IL, não têm de se preocupar que nós tomámos essa iniciativa", assegurou João Galamba..Em maio do ano passado, o primeiro-ministro, António Costa, esteve presente na cerimónia para assinalar a amarração do cabo Equiano, da Google, em Sesimbra, no distrito de Setúbal..Na ocasião, o líder do executivo destacou importância dos cabos submarinos do oceano Atlântico para a defesa das democracias liberais..Segundo a Google, o cabo Equiano vai permitir uma melhor ligação de internet entre os dois continentes e facilitar as trocas comerciais e de dados, dado que é 20 vezes mais rápido do que o último cabo construído entre a Europa e África.