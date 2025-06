Grupo Altice avalia ativos em Portugal e França para reduzir dívida

A decisão de avaliar os ativos em diferentes geografias prende-se com a necessidade do grupo abater uma dívida, que, no final de 2022, rondava os 31 mil milhões de euros (atualmente, a dívida global deverá superar os 50 mil milhões de euros). A essa necessidade somam-se os estragos reputacionais que o alegado esquema de corrupção que envolve a Altice Portugal. O caso envolve Armando Pereira, o histórico sócio de Drahi, e outros gestores de topo do grupo telecom, que terá lesado a dona da Meo em em várias centenas de milhões de euros e desviado dos cofres do Estado português 100 milhões de euros em impostos.