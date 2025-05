José Pedro da Costa deixa a NOS. José Koch Ferreira é o novo administrador financeiro

José Koch Ferreira é atualmente diretor-geral e partner da consultora Boston Consulting Group. De acordo com a sua página de LinkedIn, a formação de base do gestor é engenharia das ciências da computação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tem também um MBA em gestão pelo INSEAD. Tem no currículo três anos de consultoria na Deloitte e um ano na antiga Portugal Telecom como consultor de estratégia e gestão. Está no BCG desde 2011.