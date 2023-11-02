Lucros da NOS recua 1,6% para 126 milhões de euros até setembro

A NOS anunciou esta sexta-feira um resultado líquido de 126,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 1,6% do que em igual período de 2022 excluindo os efeitos de ganhos extraordinários como as mais-valias obtidas com a venda de torres de telecomunicações..A empresa justifica a ligeira diminuição do lucro obtido com o nível de investimento registado e o contexto macroeconómico, que "impactam o resultado líquido". A empresa refere sentir impacto da inflação nos serviços externos, nomeadamente no custo de atividades de "manutenção e reparações ou serviços de suporte" e regista que "os custos de leasing aumentaram em 15,1% como reflexo da venda adicional de torres executada em 2022, com ajustamentos inflacionistas com a Cellnex limitados a 2%"..Em comunicado, o presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, afirma que a empresa obteve números "operacionais robustos, com crescimento na base de clientes em todos os segmentos do negócio de telecomunicações"..O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, indicador que mede a rentabilidade do negócio) cresceu 10,6%, para 553 milhões de euros, face aos primeiros nove meses do ano passado. Só o EBITDA na área telco atingiu os 516,3 milhões de euros, mais 10,3% em termos homólogos..As receitas da NOS subiram 5,3%, para 1,183 mil milhões de euros, entre janeiro e setembro. A área de cinema e audiovisuais, que registou no verão o melhor trimestre de sempre, contribuiu com 77,2 milhões de euros, mais 23,5% acima do registo no período homólogo, enquanto as receitas de telecomunicações somaram 1,131 mi milhões de euros, mais 3,9% face a igual período de 2022..Em termos operacionais, as receitas de telecomunicações cresceram devido ao aumento do número de serviços. No final de setembro, a telecom registava um total de 10,9 milhões de serviços, mais 319,6 mil do que os prestados nos primeiros nove meses de 2022..No negócio móvel, o número de subscritores cresceu 4,5%, para 5,895 milhões, com a empresa a destacar "o crescimento nos serviços móveis pós-pagos". No negócio fixo, o número de clientes subiu 0,8%, para 1,665 milhões. A NOS regista, ainda, 1,126 milhões de clientes "convergentes+integrados" (+5,1%) e diz ter 5,369 milhões de casas passadas com fibra ótica da empresa. "Cerca de 70,4% dos lares [cobertos pela NOS] têm conectividade através de FTTH (fibra ótica], mais 11,4 pontos percentuais que no final do período homólogo", revela o operador..A receita média por cliente, medida pelo indicador ARPU, cresceu 4,7%, para 50,1 euros. Quer isto dizer que, em média, cada cliente paga à NOS 50,1 euros pelos serviços contratados, quando há um ano esse valor era 47,8 euros..No final de setembro, a NOS tinha um nível de investimento na ordem dos 292 milhões de euros, menos 19,6% do que nos primeiros nove meses de 2022. O valor exclui contratos de leasing e outros direitos contratuais..A telecom liderada por Miguel Almeida indica que o investimento visou, sobretudo, o "reforço da cobertura de redes de última geração", incluindo "a cobertura da totalidade das ilhas dos Açores e da Madeira com 5G". No final de setembro, a NOS tinha "mais de 4200 estações de base" para a rede 5G e "cobria 91% da população portuguesa, valor que compara com 81% da população coberta com 5G na União Europeia"..No final dos primeiros nove meses de 2023, a dívida líquida total da NOS superava os 1,7 mil milhões de euros (+12,9% em termos homólogos), valor que exclui leasings e contratos de longo prazo. A dívida financeira líquida situou-se nos 1,12 mil milhões de euros, mais 13% do que em igual período de 2022.."A NOS mantém uma sólida posição de liquidez, com programas de papel comercial disponíveis e não emitidos no valor de 267,5 milhões de euros, e caixa e seus equivalentes no valor de 11,9 milhões de euros. O rácio de dívida financeira líquida/EBITDA antes de leasings situou-se em 1,92x no terceiro trimestre de 2023, o que fica abaixo do rácio de alavancagem alvo da NOS de cerca de 2x a dívida financeira líquida/ EBITDA antes de leasings", lê-se nas contas comunicadas..No final de setembro, a maturidade média da dívida da NOS era de 2,8 anos.