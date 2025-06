Meo, NOS e Vodafone voltam a aumentar preços em linha com a inflação em 2024

No site da Meo, o grupo Altice faz saber que as mensalidades de serviços pós-pagos móveis vão crescer já no dia 1 de janeiro de 2024, "pelo valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA)". Acresce o encarecimento das mensalidades dos serviços fixos com televisão e convergentes a partir de 1 de fevereiro, "por aplicação do Índice de Preços no Consumidor relativo ao ano civil completo de 2023". "Aos cartões móveis adicionais será aplicado o valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA)", lê-se também.