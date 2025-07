Moody's desce rating da Altice France e altera outlook para negativo

No segundo trimestre do ano, a Altice France registou um decréscimo de 5,3% do EBITDA [lucros antes juros, impostos, depreciações e amortizações] (-5,3% no primeiro trimestre), devido a "receitas mais baixas" no negócio fixo e ao "aumento dos custos de energia". "Como resultado, a alavancagem bruta ajustada pela Moody's da Altice France Holding, em junho de 2023, permaneceu elevada em cerca de 6,7x", lê-se.