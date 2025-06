NOS avança para o 5G stand alone 420 milhões de euros depois

A NOS anunciou esta sexta-feira que avançou para a fase em que passa a fornecer 5G stand alone, dois anos depois de ter sido a primeira empresa de telecomunicações a disponibilizar a rede 5G, no país. A nova fase do 5G deste operador foi desenvolvida em parceria com a Nokia e com a Ericsson, surgindo depois de um invetimento global de 420 milhões de euros na rede 5G.