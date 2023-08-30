NOS regista patente nos EUA de sistema que usa zapping para melhorar boxes

A operadora NOS anunciou esta quarta-feira que registou uma patente nos Estados Unidos da América (EUA) para um sistema que usa padrões de zapping dos utilizadores para melhorar a forma como mudam canais nas boxes, segundo um comunicado..A solução, desenvolvida pela NOS Inovação, "analisa os padrões de zapping [mudança de canal] do utilizador para determinar a probabilidade deste mudar para outros canais", destacou, indicando que com este conhecimento,"ao fim de um determinado período, faz uma pré-sintonização daquele que, com base no seu padrão habitual, é o 'próximo canal' mais provável, o que permite aumentar a rapidez e melhorar a experiência do 'zapping'"..A operadora frisou que "toda a informação é anonimizada e confidencial"..Citado na mesma nota, João Ferreira, diretor da NOS Inovação, disse que "este é um exemplo da forma como a ciência de dados, bem como a inteligência artificial, pode ajudar a melhorar a 'performance' dos produtos atuais e futuros".."Estamos a trabalhar em novas formas de as usarmos para melhorar" ou criar "novos produtos e serviços que vão ao encontro das necessidades dos nossos clientes", destacou, acrescentando que dentro dessa estratégia, a empresa quer "desenvolver um ecossistema inteligente NOS que seja a referência, não só no mercado nacional, mas também a nível internacional".