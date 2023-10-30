Paulo Firmeza é o novo diretor-geral do Altice Labs. O gestor assume a liderança da unidade de inovação do grupo Altice Portugal, substituindo Alcino Lavrador, que pediu para deixar o cargo, de acordo com a agência Lusa, que cita um comunicado interno, informação que o Dinheiro Vivo confirmou junto da empresa..Paulo Firmeza assume novas funções dia 1 de novembro (esta terça-feira). Era até aqui diretor de estratégia digital e inovação no Altice Labs, cargo que assumiu em janeiro de 2020, depois de sete anos a trabalhar no Brasil..Na nota citada pela Lusa, Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, diz que Paulo Firmeza tem um "conhecimento impar" do setor e do grupo e, por isso tem a sua "total confiança". "É o profissional certo para assumir este grande desaﬁo", lê-se. . De acordo com a página de LinkedIn do gestor, Firmeza tem uma carreira de 25 anos na indústria das telecomunicações. Começou no final dos anos 1980 como consultor no Gabinete Informático de Apoio à Gestão Industrial. Passou pela Inforlândia e NEC, chegando à então Portugal Telecom (PT), em 1997, como engenheiro do Centro de estudos de Telecomunicações. Entrou na PT Inovação em 2002, mudando-se para o Brasil em 2005 enquanto diretor de aplicações e serviços de valor acrescentado da PT Inovação Brasil..Entre dezembro de 2014 e maio de 2014 liderou a inovação da PT no Brasil. Com o fim da ligação da PT (hoje Meo) ao Brasil, o gestor ficou por Terras de Vera Cruz onde foi parceiro de negócios da Oi e liderou uma startup vocacionada para investigação e desenvolvimento. De junho de 2017 a janeiro de 2020 liderou também o Open Labs, subsidiária do Altice Labs no Brasil. Regressou a Portugal em 2020..Paulo Firmeza formado em engenharia de telecomunicações pela Universidade de Aveiro. Na mesma universidade foi professor entre outubro de 1995 e dezembro de 2004..O Altice Labs tem uma nova liderança depois de fechar 2022 com receitas na ordem dos 300 milhões de euros, com Alcino Lavrador no comando..Alcino Lavrador iniciou a sua carreira em 1985 na PT Inovação, como engenheiro de desenvolvimento de protocolos de rede e mais tarde de serviços de rede inteligente. Desempenhou ainda várias funções de gestão na empresa e liderou projetos em África e no Brasil. Em agosto de 2006 foi nomeado administrador executivo da PT Inovação, passando em 2008 a ser presidente executivo. Desde janeiro de 2016 que era diretor-geral da Altice Labs.