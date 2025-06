Receitas dos operadores com pacotes crescem 8,9% para 1,5 mil milhões até setembro

De acordo com o regulador, as receitas dos serviços em pacote das telecom registaram "o maior crescimento anual desde 2016", com as ofertas 4P (combina televisão, telefone fixo, Internet e Internet móvel) e 5P (adiciona ainda banda larga móvel para PC ou tablet) a representarem mais de dois terços (66,9%) do total da faturação com os pacotes. Já no final do primeiro semestre, a Anacom registara o maior aumento anual das receitas dos operadores com pacotes (8,8%), marco agora superado.