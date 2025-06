Dinheiro Vivo

Sindicato critica proposta salarial da Altice e mantém exigências

O Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT) criticou hoje a proposta de aumentos salariais da empresa, no âmbito das negociações do acordo coletivo de trabalho (ACT) para 2024, mantendo as exigências nesta matéria, segundo um comunicado.