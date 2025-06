Suspensão da extinção da SIRESP S.A obriga Governo a pagar até mais 26 milhões de euros à empresa

No mesma resolução de Conselho de Ministros, o Governo lembra que tinha aprovado "o modelo transitório de gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação do SIRESP" com o decreto-lei n.º 34-B/2021, de 14 de maio. Com base nesse decreto, o executivo pretendia "implementar o novo modelo institucional de desenvolvimento da área das tecnologias, comunicações e comunicações de emergência do MAI, assegurando uma estrutura de gestão integrada de rede que inclua a área tecnológica da Rede Nacional de Segurança Interna, as comunicações, o 112.pt, as comunicações de emergência (rede SIRESP) e as bases de dados dos serviços e organismos da administração interna".