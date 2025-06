Vodafone cede espetro à Digi para fechar compra da Nowo

Foi em setembro de 2022 que a Vodafone Portugal anunciou ter chegado a acordo com Llorca JVCO Limited, acionista da Másmóvil, para a compra da Cabonitel, veículo que detém a Nowo. O negócio foi anunciado menos de um ano depois do fim do leilão do 5G, no qual participaram os dois operadores (e a Digi), com a Vodafone a antecipar a conclusão do processo até ao verão de 2023.