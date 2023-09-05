Vodafone e CTT lideram reclamações nas comunicações até junho

A Vodafone Portugal e os CTT - Correios de Portugal foram os prestadores de comunicações mais visados nas reclamações registadas pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), no primeiro semestre do ano..Nas telecomunicações, A Vodafone foi alvo de 13,7 mil queixas, mais 5% do que nos primeiros seis meses de 2022. A NOS motivou 12,2 mil reclamações (+8%) e a Meo, detida pela Altice Portugal, foi visada em 10,8 mil queixas (+2%)..Até junho, "a Vodafone e a NOS apresentaram as maiores taxas de reclamação, com 3,8 reclamações por 10 mil clientes", enquanto a Meo registou duas reclamações por cada mil clientes..Segundo a Anacom, "O aumento do preço do serviço motivou cerca de 3 mil reclamações no primeiro semestre do ano, passando este assunto para o top 5 dos mais reclamados neste período, com 8% no peso das reclamações registadas sobre comunicações eletrónicas". Há um ano, os preços motivavam 2% das queixas..Ainda assim, a demora ou reparação deficiente de falhas de serviços, a não resolução de reclamações e as falhas no serviço de acesso à internet, são os três assuntos mais reclamados..No setor postal, os CTT motivaram 13,9 mil reclamações no primeiro semestre do ano, menos 10% do que em igual período do ano passado. As queixas sobre o trabalho dos CTT representam 85% do total das queixas alusivas ao setor postal, segundo a Anacom..A DPD foi o segundo prestador mais reclamado.."A falta de tentativa de entrega no domicílio foi o motivo mais mencionado nas reclamações sobre serviços postais no primeiro semestre 2023. Os atrasos na entrega e a demora na resolução das reclamações, bem como a entrega do objeto na morada errada são os assuntos mais reclamados no semestre", lê-se no reporte do regulador..Acresce que "as reclamações sobre as dificuldades de desalfandegamento são as que registam maior decréscimo"..Na primeira metade do ano, a Anacom recebeu 54,1 mil reclamações contra prestadores de serviços de comunicações, mais 1% face a igual período do ano passado. Quase 38 mil queixas visavam as telecomunicações, representando 70% do total das reclamações. As reclamações sobre serviços postais somaram 16,4 mil queixas, 30% do total, e registam uma subida de 5%.